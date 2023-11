Pyromane van Hoboken maand langer in de cel na nieuwe reeks autobranden in Seefhoek

Pyromane van Hoboken maand langer in de cel na nieuwe reeks autobranden in SeefhoekSven Pichal mag gevangenis verlaten met enkelband, advocaten geven kritiek op Belgische staat Na Hove nu de Koekenstad: Michael en Charlotte openen tweede winkel van Bold Baguette in Kammenstraat De Kammenstraat heeft er een nieuwe blikvanger bij. Edegemnaren Michael Van Paesschen en Charlotte Debaveye openden er afgelopen weekend Bold Baguette, een vrouwenboetiek “met een hoekje af”.

Na …De raadkamer in Antwerpen heeft maandag de aanhouding van Sengül A. (40) bevestigd. De vrouw blijft dus nog een maand langer in de cel. A. werd vorige week opgepakt na een reeks brandstichtingen in … Schepen Karim Bachar (Vooruit) krijgt derde plek op Antwerpse Vlaamse lijst: "Onbegrijpelijk dat in sommige gemeenten bijna geen sociale woningen zijn" Antwerps schepen Karim Bachar blijft bescheiden over zijn derde plek op de Vooruit-lijst voor het Vlaams Parlemen





Hoboken zet ongeslagen reeks voort met 1-2 tegen White StarDe wedstrijd van zondag tussen White Star en Hoboken eindige op 1-2. Dit betekent dat Hoboken al acht wedstrijden ongeslagen is.

Hoboken zet ongeslagen reeks voortHoboken bleef moeilijk te verslaan. De 2-0 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Berlaar-Heikant betekent dat de ploeg al negen duels na elkaar ongeslagen is.

Oproep: deelname aan onderzoek naar humaan biomonitoring voor jongeren in HobokenHet Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) voert een humaan biomonitoringsonderzoek uit in de omgeving van Hoboken en is momenteel op zoek naar 200 jongeren. Ze zijn op zoek naar jongeren die geboren zijn tussen 2007 en 2010.

Gezinsbond Hoboken organiseert creaworkshop voor kinderen en hun (groot)oudersTijdens de creaworkshop van de gezinsbond, leer je welke kruiden je kunnen helpen om beter te kunnen slapen. Onder leiding van kruidenheks Mirabella maakt iedereen een rustgevende kruidenthee en een relaxerende spray voor in de slaapkamer.

De Sint komt naar Hoboken met een verrassing voor ieder kindSinterklaas meert op zondag 3 december aan in Hoboken met een stoomboot vol cadeautjes en zijn trouwe metgezellen, de pieten. Hij komt aan op het veer in de Leo Bosschartlaan. Daarna zakt de Goedheiligman en zijn vrolijke entourage af naar park Gravenhof voor een spetterende Sinterklaasshow.

Hoboken klopt Bevel en is al tien wedstrijden ongeslagenDe wedstrijd van zondag tussen Bevel en het bezoekende Hoboken eindigde op 0-2. Dit is de tiende ongeslagen wedstrijd na elkaar voor Hoboken.

