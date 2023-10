Puertas et Burgess ont sonné la révolte : les bulletins de l’Union après la victoire contre LASK

6 Moris : fusillé sur le but, le portier luxembourgeois a par contre sorti le grand jeu juste avant la pause sur une frappe croisée de Ljubicic.4,5 Mac Allister: s’il a sauvé une belle tentative de Zulj à même la ligne, il a fait preuve de beaucoup trop de laxisme en abandonnant Usor au second poteau sur le but. Pas toujours à l’aise sur cette pelouse sautillante.

5,5 Vanhoutte: souvent discret mais précieux, l’ancien Brugeois du Cercle a cette fois été un peu trop effacé en début de match, avant de progressivement retrouver ses marques.6 Puertas: le meilleur passeur du championnat a donné quelques bons ballons mais ils n’ont longtemps rien rapporté. Au niveau de la récupération, il a parfois dû descendre très bas pour aller les récupérer.

