Prudence si vous avez récemment fait vos courses chez Delhaize : le produit retiré de la vente !

Les gâteaux concernés portent le code EAN 5400112191941 et ont une date de péremption au 1er novembre ou au 2 novembre 2023.Si vous avez acheté ce produit, ramenez-le en magasin et vous vous ferez rembourser.

Prudence si vous avez récemment fait vos courses chez Delhaize : la chaîne de magasin rappelle ce produit enLe groupe Delhaize demande mardi à ses clients qui ont acheté un gâteau forêt noire pour six personnes de sa marque propre de ne pas consommer et de ramener au magasin ce produit en raison de la présence possible de listeria monocytogènes. Lire la suite ⮕

Ahold Delhaize acquiert un leader roumain de la distributionLe groupe Ahold Delhaize va reprendre le distributeur roumain Profi Room Food au fonds d'investissement MidEuropa, si les autorités de régulation le lui autorisent, annonce-t-il lundi dans un communiqué. L'entreprise roumaine est l'un des principaux distributeurs dans le pays, où elle dispose de 1.654 magasins. Lire la suite ⮕

Ahold Delhaize koopt supermarktketen in RoemeniëAhold Delhaize heeft een akkoord gesloten om de Roemeense supermarktketen Profi voor 1,3 miljard euro over te nemen van het Europese investeringsfonds MidEuropa. Dat meldt de Belgisch-Nederlandse retailgroep in een persbericht. Lire la suite ⮕

Prévisions météo: un avertissement jaune à venir cette semaine, les Belges invités 'à la prudence'Une alerte jaune au vent a été émise par l'IRM pour la journée de jeudi, à l'approche de la tempête Ciaràn. Lire la suite ⮕

Winkeldieven betrapt nadat ze fles sterke drank laten vallen: celstraffen tot tien maanden gevorderdTwee mannen uit Mechelen moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor enkele winkeldiefstallen in supermarkt Delhaize in Duffel. De twee twintigers gingen ervandoor met flessen sterke drank, maar werden betrapt toen ze een fles lieten vallen. Ze riskeren tot tien maanden cel. Lire la suite ⮕

Éléonore, 13 ans, et son amie, ont été suivies de longues minutes par un homme dans le centre de Montigny-leEn période de congé scolaire, Éléonore, 13 ans, en a profité pour rejoindre une copine dans le centre de Montigny. Mais au niveau du Louis Delhaize, les deux ados se sont senties traquées… Lire la suite ⮕