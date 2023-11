Prudence si vous avez récemment fait vos courses chez Delhaize : la chaîne de magasin rappelle ce produit en

01-11-23 08:05:00 sudinfo_be

Le groupe Delhaize demande mardi à ses clients qui ont acheté un gâteau forêt noire pour six personnes de sa marque propre de ne pas consommer et de ramener au magasin ce produit en raison de la présence possible de listeria monocytogènes.