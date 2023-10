– Provinciales 4 : Leaders, la RAS Ghlin et Vaudignies gardent le rythme en P4

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.P1| Hornu a dû aligner un gardien de 55 ans et s’est fait atomiser par Soignies: «Cette fois, j’ai pété un câble»

P2B | Elouges-Dour a fait tomber Quévy-Genly après deux mois sans victoire et en infériorité numérique: «Ce n’est que notre deuxième succès» P2B | Hensies marque un peu le coup: «Un bon point face à un candidat au top 5», se félicite le coach de Frameries

P3B | Thulin surclasse Honnelles: «Très content de me montrer décisif dans un match au sommet!» (+ VIDEOS DE BUTS ET INTERVIEWS) Zoom sur la P3B: Lens prend son premier point, il n’y a plus d’équipe invaincue, Cuesmes a souffert face à Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage headtopics.com

P1| Hornu a dû aligner un gardien de 55 ans et s’est fait atomiser par Soignies: «Cette fois, j’ai pété un câble»

Division 3B ACFF : Huy décroche la première tranche en D3B ACFF mais Aywaille méritait le nul… «CLes Hutois ont peut-être livré l’une de leurs moins bonnes partitions cette saison, mais ont réussi à empocher les trois points sur Aywaille. Ils restent leaders et empochent la 1re tranche en poche! Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien: l’ONU met en garde contre l’écroulement de «l’ordre civil» à Gaza après leL’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde dimanche contre un écroulement de «l’ordre civil» dans la bande de Gaza après le pillage d’entrepôts et de centres de distribution d’aide alimentaire qu’elle gère. Lire la suite ⮕

Guerre Israël - Gaza : l'ONU met en garde contre l'écroulement de 'l'ordre civil' après le pillage de centres d'aideL'armée israélienne a intensifié son offensive contre la bande de Gaza malgré les appels à une désescalade, et... Lire la suite ⮕

La Gantoise assome le Standard en sept minutes et monte sur le podiumLa Gantoise a dominé le Standard de Liège dimanche (3-1) lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. À la Ghelamco Arena, un temps fort de sept minutes a suffi aux hommes de Hein Vanhaezebrouck pour inscrire trois buts. Le Standard a raté deux pénaltys. Lire la suite ⮕

Toutes les réactions, buteurs et résultats de cette neuvième journée avec un nouveau leaderDéfaite du leader et cinq équipes en trois points avant le match pour le gainde la premièretranche. Lire la suite ⮕