Provinciale domeinen sluiten door storm

* Rivierenhof (Deurne): Het evenement De Grote Schijn gaat woensdagavond nog door, maar zal donderdag worden afgelast. Wie een ticket heeft voor donderdag wordt gecontacteerd en krijgt de mogelijkheid om een nieuw moment te boeken of een terugbetaling te vragen.

Afgelopen jaar gingen de klimaatdichters al drie keer samen met een groep op pad om woorden in het landschap achter te laten. Zo maken ze een collectief kunstwerk dat bestaat uit tekst, beeld en … Huilen met de (noodzakelijke) pet op. De herfstvakantie doet op klimatologisch vlak zijn naam alle eer aan. Na dagen vertoeven in binnenspeeltuinen -en zwembaden is de inspiratie voor spannende …

Op 9 november opent Davy Schellemans Café Commercial in de Slachthuisbuurt. Daarmee is de chef niet aan zijn proefstuk toe, want met zijn rock-’n-rollrestaurant Veranda zette hij dertien jaar …De wedstrijd tussen Antwerpen Noord en Ekeren Donk werd zaterdag stopgezet bij een 1-0 stand. Het is nu aan de voetbalbond om te beslissen wat er moet gebeuren.Op het Theaterplein kan je woensdag op zoek naar oude schatten op de vintage en tweedehandsmarkt. headtopics.com

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Lesley-Ann Poppe en haar man Kevin Lebreton lanceerden begin augustus hun bedrijf Safe City Car. Ze brengen golfkarretjes aan de man als het ideale vervoermiddel in de stad. Alleen is de stad …Wie nog iets op de kop wil tikken van De Konincklijke Snor, moet er snel bij zijn.

Stormdepressie Ciarán waait over herfstvakantie: 'Donderdag rukwinden tot 100 km per uur verwacht'Donderdag reist stormdepressie “Ciarán” over West-Europa. Frankrijk en Engeland zetten zich schrap voor een zeer zware storm met windsnelheden tot 140 km/uur. Ook in België mogen we ons aan rukwinden verwachten, zegt weerman Bram Verbruggen. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen. Lire la suite ⮕

Herfststorm Ciarán op komst: ‘Veel regen en felle rukwinden’Een blik naar buiten leert dat de herfst in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. ‘Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en wellicht ook in het weekend’, zegt weerman Frank Deboosere. Lire la suite ⮕

La tempête Ciaran se rapproche de la Belgique avec des vents pouvant atteindre 100 km/h dès mercrediC’est une dépression de tempête qui se forme de l’autre côté de l’Atlantique en raison d’un conflit de masse... Lire la suite ⮕