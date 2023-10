– provinciale 1 Namur : P1 Namur (dossier) | Santarossa à Chevetogne, Blanchard à Biesme... ces papys

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

P1 | Lakhouil offre les trois points à Fernelmont face à Chevetogne : «Ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre» (les interviews en vidéo de Sohaib Lakhouil et Michaël Desille) P1 | Jamais à l’abri face à l’US Dinant, Biesme renoue avec le succès et se replace en haut de tableau: «On a souvent du mal à se rassurer mais on a aussi un peu la poisse» (vidéo)P1 Namur | Voici les dernières infos des 16 noyaux avant la 11e journée: Fabian Nitelet fait un pas de côté à Biesme

D3A | Sergio La Valle veut des joueurs plus tueurs devant le but à Tamines avant de voir du beau jeu: «Si on gagne dix matches 1-0 en jouant mal, cela me va» D3A | Mehdi Nejjar, un jeune T2 expérimenté et apprécié du vestiaire pour assurer l’intérim à Ciney: «Les joueurs m’ont soutenu la saison dernière, je veux leur rendre la pareille» headtopics.com

D3A | Il est temps de gagner pour l’Arquet qui se rend sans au CS Brainois, un concurrent direct, son coach Denis Sulejman : «Ne pas gaspiller les points pris contre le Crossing ou Onhaye» P1 Namur | Voici les dernières infos des 16 noyaux avant la 11e journée: Fabian Nitelet fait un pas de côté à Biesme

– division 1 dames : Basket (D1): après la première défaite européenne, Namur doit se reconcentrer surLe Basket Namur Capitale reçoit Courtrai ce samedi à 20h30 en Division 1 Dames.

Un juge absent trop longtemps à Namur, il faut recommencer les procès à zéroDepuis janvier dernier, soit neuf mois, un juge namurois est absent pour cause de maladie. Avant son arrêt maladie, ce...

Pas de second succès pour Namur Capitale battu en ÉcosseNamur Capitale s'est incliné 49-42 jeudi chez les Écossaises de Caledonia Gladiators en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules (groupe G) de l'EuroCoupe féminine de basket. Dans le groupe L, Fribourg (Suisse) et Marjorie Carpréaux ont été sévèrement battues (101-68) chez les Françaises de La Roche Vendée.

Un festival pour les fans de films d'horreur commence à Namur ce jeudiDès ce jeudi 26 octobre et jusqu'au 31 octobre, le Aaaargh Retro Film Festival mettra des films d'horreur à l'affiche du Quai 22 à Namur.

Les voies de la E411 entre Nil-Saint-Vincent et Louvrange libérées dès samediLa circulation sera rétablie normalement dans les deux directions (vers Bruxelles et vers Namur) sur ce tronçon d'environ 8 kilomètres.

Un futur projet de loi fait grincer les dents des directeurs de casinos du paysRien ne va plus pour les casinos de Namur et de Dinant, comme pour les autres du pays, suite à un projet de loi qui devrait...