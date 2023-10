Zaterdagavond woonden 8.000 fans de derby tussen Nottingham Panthers en Sheffield Steelers bij toen het ongeval zich voordeed. Het scherpe blad onderaan een schaats van een tegenspelers belandde in de nek van Adam Johnson toen die een van zijn ploegmaats probeerde te tackelen.

Het vlijmscherpe blad veroorzaakte een grote gapende wonde in de nek van de Amerikaan. Hij stond nog zelf recht om verder te spelen, maar viel meteen weer op het ijs. Daarop brak paniek uit en barstten medespelers en fans in tranen uit. De verwonding was zo gruwelijk dat de wedstrijd meteen gestaakt werd en schermen op het veld geplaatst werden zodat niet iedereen al het bloed en de interventie van de hulpdiensten zou zien. Voor Johnson kon geen hulp meer baten.

Zijn moeder Kari bevestigt het overlijden. “Ik ben de helft van mijn hart verloren.” Ook zijn club, Nottingham Panthers, heeft een statement verspreid. “Adam, onze nummer 47, was niet alleen een uitstekende ijshockeyspeler, maar ook een geweldige teamgenoot en een ongelooflijk persoon met zijn hele leven voor zich. De club zal hem heel erg missen en zal hem nooit vergeten.De Elite Ice Hockey League laat weten dat alle wedstrijden van zondag uitgesteld zijn. headtopics.com

Professionele ijshockeyspeler overleden na gruwelijk ongeval tijdens wedstrijd

