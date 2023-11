Problèmes avec les moteurs PureTech : les propriétaires de voitures Citroën, Peugeot, Opel et DS manifestent leur mécontentement

Des milliers de propriétaires de voiture Citroën, Peugeot, Opel ou DS Automobiles manifestent leur mécontentement sur les réseaux sociaux et auprès des organismes de défense du consommateur. Ils rencontrent des soucis avec leur moteur PureTech et les marques ne veulent pas toujours prendre en charge les réparations liées à ses défauts de conception. Ils craignent par ailleurs pour leur sécurité. Des incidents mécaniques inopinés sont arrivés aux quatre automobilistes que nous avons rencontrés.

Ils ne se connaissent pas, pourtant leurs discours sont très semblables. 'Un voyant lumineux au tableau de bord nous indiquait : 'Manque de pression d’huile ! Stoppez ! Stoppez !' témoigne Alain Levis, propriétaire d’une Citroën C3. 'Et là, le problème était beaucoup plus grave car la voiture perdait de la puissance dans les montées sur l’autoroute.' se souvient Alexandra Michou, propriétaire d’une Peugeot 308. 'La courroie avait un défaut. Donc, il fallait absolument la changer. Sinon, je ne risquais qu’une chose, c’était de casser le moteur

:

SUDİNFO_BE: Les casiers de bières et packs de boissons souvent « oubliés » sous les caddies : voici les moyens mis enC’est une pratique assez courante dans la grande distribution : au moment de passer en caisse, des clients « oublient » de déclarer les packs d’eau ou de boissons ou les casiers de bières laissés sous leur caddie.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: Les Diables rouges envisagent de jouer avec deux attaquantsLoïs Openda, en grande forme avec Leipzig, pourrait revendiquer une place de titulaire en équipe nationale aux côtés de Romelu Lukaku. Le sélectionneur Domenico Tedesco ouvre la porte à cette option.

La source: RTBFsport | Lire la suite »

LEVİF: Enfin la retraite! Voici les 10 avantages et inconvénients financiersQuand on prend sa retraite, il y a de nombreux changements, surtout sur le plan financier. Voici les principaux impacts positifs et négatifs.

La source: LeVif | Lire la suite »

LEVİF: La guerre entre Israël et le Hamas entre dans une phase déterminanteLa guerre entre Israël et le Hamas entre dans une phase déterminante, avec un face-à-face entre les soldats de Tsahal et les combattants du Hamas et du Djihad islamique. Les combats se concentrent sur des bâtiments abritant des infrastructures du Hamas.

La source: LeVif | Lire la suite »

RTBFİNFO: Incendie dramatique dans la ville de HuyLe Parquet de Liège a partagé les premiers éléments de l’enquête sur l'incendie qui a eu lieu dans la ville de Huy. Selon les premières informations, l'incendie ne serait pas d'origine criminelle et aurait été causé par un feu couvant dans un canapé. Les autorités poursuivent leur enquête pour confirmer qu'il s'agit bien d'un accident.

La source: RTBFinfo | Lire la suite »

RTBFSPORT: Les Diables Rouges se préparent pour l'Euro avec un match amical contre la SerbieLes Diables Rouges abordent cette semaine internationale avec deux objectifs : assurer leur première place du groupe et préparer le prochain Euro. Le match amical contre la Serbie sera utile pour cette deuxième mission. Présentation de l'équipe serbe imprévisible.

La source: RTBFsport | Lire la suite »