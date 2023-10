Problemen met aannemer leiden tot vertraging heraanleg druk kruispunt

De heraanleg van het kruispunt Bredabaan-Essensteenweg-Sint-Jobsesteenweg zal pas eind november afgerond zijn. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer dat verantwoordelijk is voor de heraanleg …Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verleent een nieuwe subsidie van 26.000 euro aan de Lagere Vrije School van het Sint-Michielscollege aan de Kapelsesteenweg. Die subsidies gaan naar …Sint-Hubertus doet op zondag 5 november Brasschaat aan.

Dragons bestaan 75 jaar: : “Kleinkinderen en grootouders spelen hier hun match in hetzelfde weekend, prachtig om te zien” Hockeyclub Dragons bestaat 75 jaar. De club behoort al vele jaren tot de Belgische en Europese top en is de trotse bezitter van niet minder dan vier kunstgrasvelden en een mooi clubhuis The Mansion …De 24-jarige Hanne Liégeois uit Brasschaat werd zopas samen met haar volledig uit meisjes bestaande team Collusion Crew wereldkampioen in de “Waacking-dans”. Hanne deed dit in het Portugese Obidos.

Haven wordt laboratorium voor sleepboot van toekomst: “Als ik op waterstof kan varen, stel ik mijn pensioen misschien nog wat uit” Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: “Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben”Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen, daders laten boodschap achter headtopics.com

Onze man keurt (met 95 experts) 1.800 bieren tijdens driedaagse Brussels Beer Challenge in Turnhout: “In de voormiddag proeven, in de namiddag op brouwerijbezoek” Petra verloor haar dochtertje en moest net als Linda Mertens de draad weer oppikken: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakt”

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

KVK Wellen dieper in de problemen na gelijkspel tegen Sint-LenaartsKVK Wellen slaagde er ook niet in om te winnen van Sint-Lenaarts. De wedstrijd eindigde op 2-2. Dit is voor KVK Wellen al de zevende wedstrijd op rij zonder overwinning. Lire la suite ⮕

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten. Lire la suite ⮕

De mooiste boom van Mechelen staat in Leest: “Lindeboom aan Sint-Annakapel intrigeert”Uit twintig inzendingen is de zomerlinde aan de Sint-Annakapel in Leest verkozen tot de mooiste boom van Mechelen. De tweede plaats gaat naar de rode beuk in de Kruidtuin. Op drie staan de drie beuken aan de Zennegatvaart. Lire la suite ⮕

Verkeer tussen E34 en Ring rijdt nu op definitieve rijbanen met nieuw knooppunt Sint-Anna LinkeroeverOp Linkeroever is vandaag het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik genomen. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er voortaan op definitieve rijbanen. In de toekomst zal de nieuwe Scheldetunnel daar ook nog op aansluiten. Lire la suite ⮕

Eerste overwinning van het seizoen voor Sint-Dimpna BSint-Dimpna B heeft na negen wedstrijden zonder zege eindelijk gewonnen. Laakdal werd in een uitduel verslagen. Sint-Dimpna B won het duel met 2-3, na een 0-0-ruststand. Lire la suite ⮕

Segers leidt Weelde naar zege tegen Sint-JobWeelde scoorde zondag vier keer in de uitwedstrijd tegen Sint-Job. Het duel eindigde op 2-4. Sint-Job moest met tien spelers verder na een rode kaart. Lire la suite ⮕