Pro League-CEO Lorin Parys krijgt zitje in bestuur van European Leagues

Parys, de CEO van de Pro League, treedt toe tot de Board of Directors met een mandaat tot 2025. Hij werd aangesteld samen met Neil Doncaster (CEO van de Schotse Professional Football League) en Jan de Jong (CEO van de Nederlandse Eredivisie).

De European Leagues behartigt de belangen van een 40-tal nationale voetbalcompetities in Europa. Samen vertegenwoordigen die meer dan duizend clubs in 33 verschillende landen. De Europese belangenvereniging richt zich op het verbeteren en beschermen van de nationale competities, zodat zij hun clubs kunnen helpen op het hoogste sportieve niveau te presteren.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Glen De Boeck krijgt excuses van Filip Joos na grapje op Extra Time: “Ik kan mijn jasje heus wel zelf dragen”Zwaar verdict voor Anthony Valencia en Antwerp: winger drie maanden buiten strijd met gebroken kuitbeenWat een ommekeer! Union gaat in laatste tien minuten op en over LASK Linz en springt zo naar tweede plek

Glen De Boeck krijgt excuses van Filip Joos na grapje op Extra Time: “Ik kan mijn jasje heus wel zelf dragen”Tegen Cercle is het al van moeten voor Defour en KV Mechelen: “Druk is normaal na een 1 op 15”De populariteit van El Clásico neemt af, zelfs bij superfan Pedro Elias: “Al heb ik onlangs wel iets zots gedaan: een tattoo ter ere van Maradona en Messi” headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Dataspecialist Jos Geerinck heeft ook aandeel in succes broers Tsitsipas op European Open: “Enorm intensief weDe broers Stefanos en Petros Tsitsipas wonnen het dubbeltoernooi op de European Open in Antwerpen. Met dank ook aan Jos Geerinck, specialist van data en videoanalyse die werkt voor het Amerikaanse Golden Set Analytics. “Ik bekijk àlle matchen van Stefanos Tsitsipas en zijn opponenten. Lire la suite ⮕

Un rallye, trois pays, et de l’ennui : pourquoi le Central European Rally ne fait pas l’unanimitéNouveau venu au calendrier du Mondial des rallyes (WRC), le Central European Rally va proposer de jeudi à dimanche un trop long parcours étalé entre l’Allemagne, l’Autriche et la République tchèque. Pas sûr que c’est ce dont a besoin le WRC, clairement en perte de vitesse depuis un moment. Lire la suite ⮕

Alles wat u moet weten over het EK darts: kansen voor Dimitri Van den Bergh, een Engelse topfavoriet en een moTussen 26 en 29 oktober wordt in Dortmund het Europees kampioenschap darts afgewerkt. Het hoogtepunt van de zogenaamde European Tour. Hoog tijd om de favorieten op te lijsten. Lire la suite ⮕

– Bene-league : Handball – BeNe-League | Après sa victoire en Coupe d’Europe, Visé enchaîne avec unAprès s’être qualifié pour le 3e tour de l’European Cup, Visé a réalisé face à Volendam une belle prestation au mental et retrouve le top quatre avant de se déplacer samedi à Hurry Up. Lire la suite ⮕

Metejoor vult straks twee keer Sportpaleis: “Mijn emoties op het podium zijn oprecht”“Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van”, glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. Twee avonden na elkaar, telkens voor zo’n 17.000 mensen. “De faalangst van vroeger heeft me mijn grenzen beetje bij beetje doen verleggen. Lire la suite ⮕

Pro League-CEO Lorin Parys krijgt zitje in bestuur van European LeaguesLorin Parys is opgenomen in het bestuur van de European Leagues. Die organisatie behartigt de belangen van de Europese voetbalcompetities en kwam deze week samen in het Letse Riga. Lire la suite ⮕