Privéjets worden amper gecontroleerd op kleinere luchthavens: ‘Drugs meenemen? Dat zou lukken’

Ministers Peeters vindt dat topvrouw De Lijn 'moet stoppen met klagen en zagen'Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft uitgehaald naar de topvrouw van De Lijn. Die had in een interview de vervoersmaatschappij 'een kadaver' genoemd dat lijdt onder een 'verrottingsstrategie'. 'Stop met zagen en klagen', riposteerde Peeters woensdag in het Vlaams Parlement.

Titelverdediger Jakob Ingebrigtsen bevestigt deelname aan het EK veldlopen in Brussel: "Ik hoop dat het vriestDe Noorse olympische kampioen op de 1.500 meter Jakob Ingebrigtsen heeft zijn deelname aan het EK veldlopen in Brussel op 10 december bevestigd. Dat liet de organisatie woensdag weten op Instagram.

Koen Geens (CD&V) keert niet terug naar parlement: "Dat is 100 procent zeker"Voormalig minister van Justitie en CD&V-parlementslid Koen Geens zal na de verkiezingen van 2024 niet meer terugkeren naar de Kamer. "In het parlement ziet u mij niet meer terug, dat is 100 procent zeker", zei hij in De afspraak op VRT Canvas.

Kylie Jenner lanceert eigen modemerk, en dat belooft betaalbaar te wordenNa een cosmeticalijn en een gamma babyproducten breidt de Amerikaanse realityster Kylie Jenner (26) haar imperium uit. Ze lanceert haar eigen modelabel, Khy. Op Instagram deelt ze alvast de eerste beelden van de collectie met zichzelf in de hoofdrol.

Spontane staking uitgebroken bij De Lijn na aankondiging dat 8 stelplaatsen en 5 onderhoudscentra sluitenDe Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn wil vier stelplaatsen grondig renoveren en dertien nieuwe stelplaatsen/onderhoudscentra bouwen. Acht stelplaatsen en vijf onderhoudscentra - goed voor 280 jobs - worden gesloten en geïntegreerd in andere locaties. De betrokken chauffeurs en technici zullen verhuizen naar naburige locaties.

Binnenkort is het Nationale Boomplantdag, dat is ieder jaar de tweede zaterdag van novemberWant de herfst is de beste periode om bomen te planten. Omdat de grond dan nat en relatief warm is van de zomer.