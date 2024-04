Prévisions météo pour la semaine

Si la météo de ce week-end pascal et de ce début de semaine n’était pas au beau fixe, attendez-vous à ce que la situation ne s’inverse de tout au tout. Au fil de la semaine, le mercure va graduellement augmenter, pour atteindre des températures dignes de l’été vendredi et samedi.Mais avant cela, il faudra faire face à la journée de mercredi, qui débutera sous un ciel très nuageux avec de la pluie sur la plupart des régions.

Dans le courant de l’après-midi, le ciel deviendra plus changeant avec des éclaircies, mais aussi des averses. Les maxima se situeront entre 8 et 10 degrés en Ardenne, et autour de 13 ou 14 degrés ailleurs, sous un vent de sud-ouest d’abord modéré, devenant ensuite assez fort à parfois fort au littoral.Rebelote pour jeudi, où le ciel sera généralement nuageux avec des périodes de pluie ou des averses assez fréquentes. Des coups de tonnerre seront également possible

