Prévisions météo pour la journée

Au matin, la journée débutera sous un ciel très nuageux en Ardenne tandis qu’ailleurs on bénéficiera d’éclaircies. Au littoral, les nuages seront toutefois plus nombreux, les averses (orageuses) en mer pouvant déjà déborder sur la côte.L’après-midi, davantage d’éclaircies se formeront depuis l’ouest et la nébulosité deviendra donc plus variable sur l’ensemble des régions avec un risque d’averses toujours bien présent, mais plus marqué en haute Belgique.

Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés à la côte. Le vent de sud-ouest deviendra assez fort, et à la mer parfois fort, avec des rafales autour de 60 km/h voire un peu plus sous les averses côtières en matinée

SUDİNFO_BE: – Coupe de Belgique : Futsal (Coupe de Belgique) | Brunehaut a commis trop d’erreurs à GenkAvec seulement deux joueurs sur le banc, le groupe dirigé par Frédéric Duponcheel n’était pas assez étoffé pour rivaliser avec une équipe qui se trouve en pleine bourre.

SUDİNFO_BE: – Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal (Ligue) | Coupe de Belgique: les Galacticos de Manage émergentC’est devant une belle petite assemblée que s’est déroulé ce derby entre les leaders de la N3A et N2A. Finalement, les Manageois ont décroché leur qualification pour le tour suivant, au terme d’un match intense et tendu.

SUDİNFO_BE: Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal (Coupe de Belgique - Ligue) | Citta Péronnes crée la surprise facePour ce match de Coupe, la Citta Péronnes, pensionnaire de P2, a largement dominé au score la N3A du River Plate Morlanwez.

SUDİNFO_BE: Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal | Coupe de Belgique: Blampain Braine se qualifie au petit trotLes Brainois n’ont pas dû forcer leur talent pour éliminer Wemmel, une équipe de première provinciale du Brabant flamand.

SUDİNFO_BE: Coupe de Belgique (Ligue) : Futsal (Coupe de Belgique - Ligue) | Score forcé pour le PortistaContrairement à ce que pourrait laisser penser le score, les Normaliens ont offert une belle résistance à un bonne équipe qui évolue une division au dessus.

SUDİNFO_BE: Christelle fait 250 km pour se faire soigner à Verviers faute de généraliste en ArdenneLa pénurie de médecins généralistes en zone rurale devient de plus en plus problématique. À Libin, entre Saint-Hubert et Libramont, la maison médicale va perdre quatre de ses médecins d’ici janvier. Une situation qui pousse certains patients à prendre des décisions radicales.

