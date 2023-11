Prévisions météo: des nuages en matinée, de la pluie en journée avant l'arrivée de la tempête Ciarán

Le soleil aura du mal à se frayer un passage entre les nuages mercredi matin. Si le temps restera d'abord sec, pluies et averses traverseront le pays dans l'après-midi, annonce l'Institut royal météorologique. Les températures seront encore douces pour la saison.La Haute Ardenne comptera sur 9°C de maxima, tandis qu'en Flandre le mercure atteindra 14°C.

Les pluies quitteront notre pays vers l'est, puis des éclaircies nous reviendront par la France. Elles seront parfois séparées par des périodes plus nuageuses porteuses de quelques averses. Sous l’influence de la tempête Ciarán qui impactera surtout la Bretagne et la Manche, le vent s'orientera au sud à sud-ouest.

Herfststorm Ciarán op komst: 'Veel regen en felle rukwinden'Een blik naar buiten leert dat de herfst in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. 'Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en wellicht ook in het weekend', zegt weerman Frank Deboosere.

Stormdepressie Ciarán waait over herfstvakantie: 'Donderdag rukwinden tot 100 km per uur verwacht'Donderdag reist stormdepressie "Ciarán" over West-Europa. Frankrijk en Engeland zetten zich schrap voor een zeer zware storm met windsnelheden tot 140 km/uur. Ook in België mogen we ons aan rukwinden verwachten, zegt weerman Bram Verbruggen.

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen.

Code orange en France et au Royaume-Uni en raison de la tempête Ciarán : les prévisions annoncent des rafalesLa tempête Ciarán s'annonce comme un phénomène météorologique exceptionnel en Europe, avec des rafales de vent rarement observées sur le continent. Les autorités et les services météorologiques de la région se préparent à faire face à ses conséquences potentiellement graves.