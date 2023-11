Premiers dégâts et un blessé dans le nord-ouest de la France

Le Finistère a basculé en vigilance rouge vent à minuit, suivi des Côtes d'Armor à 2H00 et de la Manche une heure plus tard. Dans le Morbihan, des rafales de près de 140 km/h ont été enregistrées à l'île de Groix, a indiqué la préfecture du Morbihan qui signale une centaine d'arbres tombés et l'effondrement de la toiture d'un restaurant à Arzon.

En fin de soirée, les pompiers étaient intervenus une trentaine de fois et une quarantaine de personnes ont été évacuées préventivement, dont les habitants d'une vingtaine de maisons à Treffiagat, suite à la fragilisation du cordon dunaire dans le secteur lors des grandes marées le week-end dernier. La préfecture signale également sur X 'des coupures et chutes de lignes électriques'.

