Première titularisation et premier but pour Quentin Deppe avec l’Union Hutoise, en D3

Lensois B et Couthuin B se quittent dos à dos en P4A: «Un goût de trop peu par rapport à la première mi-temps»

Waremme Volley passe sans trembler dans une salle comble, à Genk, en Coupe: «Tout s’est déroulé comme je l’espérais» Futsal | Waremme tient tête à Dinant mais l’expérience lui fait défaut (+ interview VIDEO et l’actu de nos autres clubs)

Il frappe sa compagne hutoise pendant qu’elle allaite leur bébé de 2 moisAppelée pour une dispute de couple dans une habitation à Huy, la police locale a dû gérer un individu assez turbulent. Après son interpellation, les inspecteurs ont reçu les confessions de sa compagne leur précisant avoir subi des coups. Lire la suite ⮕

F1 Mexique : Charles Leclerc signe une deuxième pole consécutive, première ligne FerrariDominateur depuis le début du week-end (et de la saison), Max Verstappen s’est fait surprendre au Mexique, cadre de la... Lire la suite ⮕

Ferrari en première ligne: Leclerc en pole devant SainzCharles Leclerc (Ferrari) s'élancera en pole position du Grand Prix du Mexique de F1, 19e manche sur 22 du championnat du monde de Formule 1, après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur l'Autodromo Hermanos Rodríguez (4,304 km) à Mexico. Lire la suite ⮕

Ski alpin : Lara Gut-Behrami remporte le géant de Sölden, première course de la saisonLa Suissesse Lara Gut-Behrami, double championne du monde en 2021, a remporté ce samedi le géant de Sölden (Autriche), la... Lire la suite ⮕

Pour la première de Réginal Goreux, Romaine Mundle vole au secours du SL16 FC (vidéos)Pour la première fois de la saison, le SL16 n’a pas spécialement cherché à être séduisant. Et, paradoxalement, pour la deuxième fois de la saison, le SL16 s’est imposé face à Deinze. Une victoire qui fait un bien fou aux jeunes Liégeois… Lire la suite ⮕

L’UR Namur enchaîne pour la première fois de la saison: un premier but pourLes Namurois ont pu compter sur leurs anciens Visétois Yady Bangoura, enfin buteur, et George Alalabang pour sanctionner Visé (2-0) et distancer au classement ce rival direct. Lire la suite ⮕