Pourquoi Lionel Messi devrait remporter son huitième Ballon d’Or

Kevin De Bruyne aura beau clamer qu’Erling Haaland mérite le Ballon d’Or 2023, cela semble partie remise pour le Norvégien. Et Kylian Mbappé. Et tous ceux qui ne s’appellent pas Lionel Messi d’ailleurs. Oui, cela fera débat mais combien de scrutins finissent par une unanimité ? Ce ne sera d’office pas le cas de cette édition de la plus prestigieuse récompense individuelle en football. Comme à peu près les 66 précédentes.

Il faudrait qu’il soit à nouveau champion du monde en 2026, tout en brillant de mille feux lors du tournoi. Il viendra alors de fêter ses 39 ans. Avec lui, rien ne semble impossible mais là, ce serait le plus grand exploit de sa carrière. Et ça vaudrait bien un neuvième Ballon d’Or.

