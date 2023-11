« Pourquoi ces enfants jouaient-ils dehors en pleine tempête ? » : Matvii, 5 ans, était sous la responsabilité des animateurs d’une plaine de vacances quand le drame est arrivé ce jeudi, « sa sœur a tout vu » Matvii, cinq ans, a tragiquement perdu la vie à Gand alors qu’il faisait partie d’une plaine de vacances avec sa petite sœur de trois ans. Les parents sont dévastés

:

SUDİNFO_BE: « Pourquoi ces enfants jouaient-ils dehors en pleine tempête ? » : Matvii, 5 ans, était sous la responsabilitéMatvii, cinq ans, a tragiquement perdu la vie à Gand alors qu’il faisait partie d’une plaine de vacances avec sa petite sœur de trois ans. Les parents sont dévastés.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTL SPORT: Un individu mortellement touché par la chute d'un arbre à GandUn arbre est tombé jeudi sur deux promeneurs dans le parc de la Citadelle, dans le centre-ville de Gand. L'une des deux victimes est décédée, l'autre souffre d'une fracture à la jambe, a indiqué la police locale.

La source: RTL sport | Lire la suite »

RTLİNFO: La tempête Ciaran traverse la Belgique: un enfant de 5 ans est décédé à GandLa tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour l'ouest du pays (Flandre Occidentale et une partie du Hainaut et de la Flandre Orientale), tout le reste est en jaune, jusqu'à 23h ce soir.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

RTLİNFO: La tempête Ciaran traverse la Belgique: une personne décédée à GandLa tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour l'ouest du pays (Flandre Occidentale et une partie du Hainaut et de la Flandre Orientale), tout le reste est en jaune, jusqu'à 23h ce soir. On prévoit des rafales comprises entre 70km/h sur l'est du pays et 110km/h sur l'ouest.

La source: rtlinfo | Lire la suite »

LEVİF: Une personne décédée à Gand : le premier bilan de la tempête Ciarán en BelgiqueL’IRM a émis une alerte orange pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges. Des rafales jusqu’à 110km/h sont attendus par endroit. Le point sur la situation région par région.

La source: LeVif | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Kit carrosserie rétro, épisode 2 : les Américains plus doués que les Italiens ?Dans la série « faire du vieux avec du neuf », voici une nouvelle transformation de voiture moderne pour lui donner une apparence ancienne. Et à notre avis, ici, ça marche.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »