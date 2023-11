Pourquoi bâiller est-il contagieux? Bonne question

C’est irrésistible et involontaire: l’un bâille et l’autre bâille à son tour, même s’ils ne sont pas tout proches. Un phénomène qui peut se produire à n’importe quelle heure, même lorsqu’on n’a absolument pas sommeil. En cause? Le caractère social de l’homme.(à l’exception de la girafe), d’une durée de cinq à dix secondes, engendre une sensation de bien-être.

On bâille quand on a faim ou que l’on est rassasié, que l’on a sommeil ou que l’on se réveille. Le bâillement accompagne les rythmes du corps et avertit de l’imminence du passage à une autre phase. Mais quelle est l’explication de la contagion du bâillement, scientifiquement appelée «échokinésie du bâillement»? Elle se loge dans le cerveau et, plus précisément, dans le lien entre perception d’autrui et fonctionnement neuronal.Ces cellules nerveuses sont celles qui permettent à l’être humain de se voir agir à la place de l’autre. Elles sont à l’origine d’un apprentissage par imitation et de l’empathie, notamment.

La réplication du bâillement aurait pour effet d’accroître les états de la vigilance entre les individus. Bâiller tous ensemble sort le groupe de la somnolence et le prévient que la vigilance de l’un de ses membres à l’égard des prédateurs diminue. headtopics.com

Le bâillement étant contagieux également chez les personnes aveugles, la contagion ne se fait donc pas que visuellement. Le son provoqué par le bâillement ou sa simple évocation suffisent à le déclencher. En moyenne,; les 25% restants manifestent une capacité d’empathie moindre.

Le phénomène de contagion semble d’ailleurs fortement lié à la sociabilité. Chez les animaux, seules les espèces très intelligentes et très sociales, soit les primates, bâillent en réaction à leurs congénères. headtopics.com

