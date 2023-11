Pourquoi Alcaraz ne doit pas toujours imiter Nadal

En pleine célébration d’Halloween, Paris-Bercy a eu droit à la visite du fantôme de Carlos Alcaraz. Le n°2 mondial avait prévenu qu’il n’était « pas remis à 100 % » de sa blessure à la voûte plantaire, côté pied gauche, il n’avait pas menti. Il a été transparent, d’entrée, contre le Russe Roman Safiullin, 45e mondial, bien inspiré depuis les qualifs.

On rappellera, par exemple, que l’ogre de Manacor a souvent tiré la langue après l’été. Il n’a ainsi jamais gagné le Masters 1000 de Paris-Bercy (une seule finale en neuf participations), ni le Masters ATP en fin d’année (deux finales en onze participations). Voilà une gestion de fin de saison dont le nouveau chouchou du tennis espagnol ferait bien de ne pas s’inspirer. Il devra d’abord digérer la déception, avant de se remettre au travail.

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2023, Leipzig éliminé en 16e de finale par WolfsburgTenant du titre, le RB Leipizig a été éliminé de la Coupe d'Allemagne par Wolfsburg (1-0) dès les seizièmes de finale, mardi à la Volkswagen Arena. Leipzig, pour qui Loïs Openda était aligné, a joué en infériorité numérique à partir de la 56e minute. Lire la suite ⮕

Bologne élimine Vérone en Coupe d'Italie, Ramazani buteur en Coupe d'EspagneBologne s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Italie de football, grâce à sa victoire 2-0 sur le Hellas Vérone, mardi. Lire la suite ⮕

ATP Paris : Carlos Alcaraz surpris par Roman Safiullin au deuxième tour (vidéo)Carlos Alcaraz, deuxième joueur mondial, a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi de tennis de Paris, mardi. Lire la suite ⮕

Alcaraz surpris d'entrée au Masters 1000 de Paris par SafiullinLe N.2 mondial Carlos Alcaraz a été surpris d'entrée au Masters 1000 de Paris par le Russe issu des qualifications Roman... Lire la suite ⮕

Malines éliminé par Knokke, équipe de Nationale 1, aux tirs au but en 16es de finaleKnokke, équipe évoluant en troisième division, a créé la surprise lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi soir en éliminant Malines, pensionnaire de première division, après prolongations et tirs au but. Lire la suite ⮕

Après Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev sort à son tour dès son entrée en lice à l’ATP de ParisAprès l’Espagnol Carlos Alcaraz mardi, le Russe Daniil Medvedev a également été éliminé dès son entrée en lice au tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Paris contre le bulgare Dimitrov. Lire la suite ⮕