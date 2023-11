Pourquoi aimons-nous regarder des vidéos de détente ?

Ça vous arrive parfois de regarder des vidéos de gens qui lavent des piscines, percent des boutons, ou coupent des pâtés de sable ? Pourquoi aimons-nous tant regarder ces vidéos au point de ne pas pouvoir nous en détacher ? Quels effets ont ces vidéos sur nous ? Des études en hypnose ont montré que quand on est focalisé sur une chose, on se déconnecte du monde qui nous entoure. On entend moins, par exemple, le chien qui aboie. Regarder ces vidéos nous apporterait donc une certaine détente.

Par contre, ce n’est pas très bon de regarder ces vidéos le soir avant d’aller dormir. La lumière bleue diffusée par les écrans transmet à notre cerveau des messages d’excitation et empêche le corps d’entrer dans un sommeil optimal. Voilà pourquoi, même si ces vidéos ont l’air décontractantes, il vaut mieux, le soir, se tourner vers un livre ou une activité qui détend sans écran

