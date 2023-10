Pour la première fois, le funérarium Cornet organise une journée portes ouvertes à l’occasion de la Toussaint

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

«Des coucougnettes?»: l’énorme bourde de Michaël face aux vaches de Sébastien dans «L’amour est dans le pré» (vidéo) Lukaku froidement accueilli à l’Inter par Lautaro et Barella : cette image qui est quasi passée inaperçue (vidéos)Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille »

Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest !Le gérant de deux Proxy Delhaize à Braives et Strée en colère après l’annonce de l’interdiction de vente de cigarettes dans les grandes surfaces : « Une perte annuelle de 180. headtopics.com

Collectes reportées, recyparcs fermés : découvrez les perturbations de la Toussaint sur le ramassage desMercredi 1er novembre est un jour férié et qui dit férié, dit fermeture. Des perturbations sont à prévoir au niveau du BEP et d’Ipalle notamment dans le ramassage des déchets. Lire la suite ⮕

Toussaint : ne faut-il pas réinventer un « bien-mourir » occidental?L’archéologue Jennifer Kerner décrit les résultats de ses recherches sur les rites funéraires dans le monde. Interpellant. Lire la suite ⮕

WRC Europe centrale : la victoire pour Thierry Neuville, le titre pour Kalle Rovanpera !Thierry Neuville (Hyundai) a remporté ce dimanche la première édition du Rallye d’Europe centrale, la douzième et... Lire la suite ⮕

Carton pour « Les Jardins de Berloz » ce week-end pour la vente de chrysanthèmesDerniers jours ces lundi et mardi des ventes de chrysanthèmes de toutes les couleurs dans le champ des « Jardins de Berloz » de 10h à 18h. Le champ constitué de 2.400 chrysanthèmes a connu un succès fou ! Lire la suite ⮕

L’UR Namur enchaîne pour la première fois de la saison: un premier but pourLes Namurois ont pu compter sur leurs anciens Visétois Yady Bangoura, enfin buteur, et George Alalabang pour sanctionner Visé (2-0) et distancer au classement ce rival direct. Lire la suite ⮕