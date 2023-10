Portugese politie verontschuldigt zich bij ouders van Madeleine McCann

Madelein McCann verdween op 3 mei 2007 uit het appartement dat haar ouders hadden gehuurd in een vakantie-complex in Praia da Luz. De zaak beroerde wereldwijd de gemoederen, maar het meisje werd nooit teruggevonden.

In september 2007 werden Gerry en Kate McCann, de ouders van Madeleine, door de Portugese politie zelf beschouwd als verdachten in het onderzoek naar de verdwijning. Ze werden allebei verhoord, maar dat onderzoeksspoor leverde niets op. In 2008 werd hun formele status als verdachte opgeheven door de Portugese politie, maar hadden inmiddels zware reputatieschade geleden.

De Portugese politie is na een intern onderzoek nu tot de conclusie gekomen dat het onderzoek destijds niet afdoende werd gevoerd, en dat Gerry en Kate McCann als buitenlanders slechter werden behandeld door de onderzoekers. headtopics.com

Een delegatie van de Portugese politie is daarom op een onbekend moment eerder dit jaar naar Londen gereisd, om zich te verontschuldigen bij Gerry McCann voor de wijze waarop het onderzoek gevoerd werd, en voor de manier waarop de familie behandeld was.

