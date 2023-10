Pompiers et policiers interviennent dans le quartier de la gare de Mons : une rue fermée à la circulation

Ce vendredi, vers 12h30, les riverains du quartier de la gare ont vu les pompiers de Mons filer à toute allure vers la rue Rogier. Ils ont été appelés pour un incendie dans un bâtiment.La rue Rogier a été temporairement fermée par la police de Mons-Quévy.

Plus de peur que de mal finalement, les pompiers sont rapidement arrivés à bout des flammes. « Il s’agit d’un début d’incendie entre deux cloisons qui a vite été maîtrisé. Il n’y a pas de blessé », confirment les pompiers de Mons.L’origine de l’incendie reste pour l’instant inconnue. Une heure plus tard, la route a pu être rouverte à la circulation.

