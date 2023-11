Politieagent wordt opgeroepen om feestje stil te leggen, maar gaat er met rode oortjes terug naar buiten: “Arm

“Arme man”, klinkt het op TikTok. “Hij is helemaal in de war.”Agent kruipt in patrouillewagen met vrouw die hij even voordien stond te kussen: “En toen begon de auto te wiebelen...”

Herman Brusselmans brengt dagboek uit over stoppen met roken: “Het is verschrikkelijk. Al dat gezeik over ‘het zit tussen uw oren’” In de voetsporen van vader Sven: Thibau Nys temt modderige Koppenberg en soleert op indrukwekkende wijze naar z’n eerste kasseiTopdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Buren geschokt door moordpoging van jonge vrouw (31) op partner (35): “Het waren jonge mensen met twee zoontjes van 10 of 12 jaar” headtopics.com

Op zoek naar moordenaar van advocate: 'Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool'De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid.

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet.

Arbeider in kabellift klampt zich wanhopig vast wanneer wind hem heen en weer slingert tussen wolkenkrabbersEen arbeider bevond zich vorige week in een wel erg benarde situatie toen hij aan een wolkenkrabber in Dubai werkte. Hij bengelde meters boven de grond in een kabellift toen er plots een felle wind opstak. De man werd heen en weer geslingerd, en de lift crashte verschillende keren tegen het glas van de Ciel Tower, een wolkenkrabber in aanbouw.

Wie geeft een zier om de Vlaamse deplorables?In 2016 maakte Hillary Clinton een blunder van een nauwelijks te bevatten omvang voor een politica met decennia ervaring op de teller. Ze zei namelijk een keer hardop wat ze echt dacht. Ze stond al niet bekend als een warme vrouw met veel voeling voor de gewone man, maar op een dag kwam het er allemaal uit.

Israëlische tank vuurt op personenwagen in GazaOp sociale media gaat een video rond waarop te zien is hoe een Israëlische tank op een personenwagen vuurt. In de wagen zou een familie hebben gezeten. De auto bevindt zich op de Salah-al-Din Road, een weg die het noorden met het zuiden van Gaza verbindt. De auto maakt een manoeuvre om te keren, waarna de tank vuurt.

Chef van brasserie Fortuin wordt 'Snackmaster': "Ik dacht dat een Zwanworstje namaken wel zou meevallen"Na een lange pauze keert het VTM-programma Snackmasters terug in een nieuw jasje én met enkele nieuwe chefs. Eén van hen is Stijn Rotthier, van brasserie Fortuin in Kontich. "Ik heb een perfect team dat de zaak perfect twee dagen zonder mij kon runnen", blikt hij terug.