Politie zoekt man die 10-jarig meisje betastte in zwembad: “Hij stelde voor haar te helpen met haar zwemtechni

Toen een oma met haar tienjarige kleindochter op woensdag 19 april van dit jaar ging zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Bredene, beleefde het kleine meisje de schrik van haar leven. “Op het ogenblik dat het meisje vrij aan het zwemmen was, werd ze aangesproken door een onbekende man”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie van politiezone Bredene/De Haan. “Hij stelde haar voor om te helpen met een of andere zwemtechniek.

Een week later – opnieuw op een woensdag – was de man opnieuw aanwezig in het gemeentelijk zwembad van Bredene. “Hij werd die dag gefilmd door bewakingscamera’s, maar liet zich daarna niet meer zien”, aldus commissaris Goes.De verdachte is vermoedelijk tussen de 40 en de 50 jaar oud en heeft een lengte tussen de 1,70 en de 1,80 meter. De man is kalend en droeg een donkere jas, een blauwe jeansbroek en felblauwe sportschoenen.

Bij de gemeente Bredene zitten ze verveeld met de zaak. “Het is de eerste keer dat wij met dergelijke feiten in ons zwembad geconfronteerd werden”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit). “Het gaat echter om een losstaan feit en we zijn uiteraard – altijd eigenlijk – waakzaam dat zoiets niet meer voorvalt. We geven de politie onze volledige medewerking, want ook wij willen dat er snel duidelijkheid komt in de zaak en dat de dader snel gevat wordt. headtopics.com

Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

De miraculeuze verrijzenis van Hendrik Vos en een onverwachte exit: de ene plottwist na de andere in ‘De verraders’ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht... headtopics.com

Koen De Cock (32) vermist, politie verspreidt opsporingsberichtDe 32-jarige Koen De Cock verdween in de nacht van dinsdag 24 oktober 2023 op woensdag 25 oktober 2023. Rond middernacht verliet hij zijn verblijfplaats aan het Berthoudersplein in Mechelen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Lire la suite ⮕

Politie voert huiszoekingen uit bij verdacht duo: “65 gram cannabis aangetroffen en materiaal om te dealen”Een politiepatrouille heeft in Nijlen een verdacht voertuig aan de kant gezet. Beide inzittenden hadden drugs op zak, waarna huiszoekingen volgden. Nadien werd een van hen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Lire la suite ⮕

Gehandboeide vechtersbaas neemt vlucht: politie kan man opnieuw arresteren na zoekactieEen jonge man, die door de politie was gearresteerd na een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Elewijt, is met de handboeien rond zijn polsen toch kunnen ontsnappen. Hij was een tijdje voortvluchtig en er kwam een zoekactie aan te pas voor hij opnieuw kon opgepakt worden. Lire la suite ⮕

Iraans tienermeisje dat in metro mishandeld zou zijn door politie is overledenHet Iraanse tienermeisje Armita Garawand, dat begin oktober in een coma belandde nadat ze in de metro van Teheran mishandeld zou zijn door de zedenpolitie, is overleden. Lire la suite ⮕

Politie schrijft reeks boetes uit bij verkeerscontrolesDe politie regio Turnhout hield vrijdag op verschillende plaatsen in het werkgebied verkeerscontroles. Lire la suite ⮕

Politie arresteert 200 Joodse anti-oorlogsbetogers in New YorkHonderden mensen zijn in New York gearresteerd nadat de politie daar een een grote betoging stopgezet heeft. Vooral Joodse New Yorkers hadden de grote hal van het Grand Central Station bezet. Ze protesteerden tegen de manier waarop Israel Gaza aan het bombarderen is. Lire la suite ⮕