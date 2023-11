Politie waarschuwt aan de start van het ‘inbraakseizoen’: “Ze hebben het opmerkelijk vaak gemunt op één ding”

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Favoriete seizoen inbrekers begonnen, zo hou je ze buiten: “Zijn ze als de dood voor”Met de overschakeling op het winteruur is ook het “inbraakseizoen” begonnen. De donkere dagen zijn de ideale setting voor mensen met slechte bedoelingen om je woning binnen te dringen. Gelukkig zijn er, naast de installatie van een duur alarmsysteem, nog heel wat eenvoudige zaken die je kan doen om dat te vermijden. Lire la suite ⮕

Favoriete seizoen inbrekers begonnen, zo hou je ze buiten: “Zijn ze als de dood voor”Met de overschakeling op het winteruur is ook het “inbraakseizoen” begonnen. De donkere dagen zijn de ideale setting voor mensen met slechte bedoelingen om je woning binnen te dringen. Gelukkig zijn er, naast de installatie van een duur alarmsysteem, nog heel wat eenvoudige zaken die je kan doen om dat te vermijden. Lire la suite ⮕

Overvaller wurgt en bedreigt winkeluitbater met mes, politie kan dader oppakkenDe Antwerpse politie heeft een verdachte van een gewelddadige overval op een nachtwinkel opgepakt. De dader wurgde en bedreigde de winkeluitbater met een mes. Hij kon aan de haal met de inhoud van de kassa. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en is tijdelijk werkonbekwaam. Lire la suite ⮕

Japanse politie arresteert 86-jarige man die zich met twee gijzelaars verschanste in een postkantoorDe Japanse politie heeft de man gearresteerd die zich met twee gijzelaars had verschanst in een postkantoor ten noorden van Tokio. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Lire la suite ⮕

Japanse politie arresteert 86-jarige man die zich met twee gijzelaars verschanste in een postkantoorDe Japanse politie heeft de man gearresteerd die zich met twee gijzelaars had verschanst in een postkantoor ten noorden van Tokio. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Lire la suite ⮕

Politie arresteert weerspannige man met slijpschijf en gestolen fiets: “Hij was nog maar net uit gevangenis”De Antwerpse politie heeft zaterdag een man (41) opgepakt die rondliep met een slijpschijf en een gestolen fiets. De veertiger had eveneens drugs op zak. De man was nog maar net vrij uit de gevangenis, hij is opnieuw aangehouden. Lire la suite ⮕