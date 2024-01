Politie plukt bestuurder van amper 13 jaar uit het verkeer: “Hij slingerde van links naar rechts en viel continu stil”

De politie van de zone Rivierenland plukte donderdag een wel erg jonge bestuurder uit het verkeer in Mechelen. Een inspecteur die na zijn dienst naar huis reed, merkte een wagen op die tal van verkeersovertredingen beging. Tot zijn verbazing bleek de bestuurder slechts 13 jaar oud te zijn. De jongen slingerde van links naar rechts en viel continu stil. De politie heeft de jongen vrijgelaten, maar hij moet wel 14 voorwaarden naleven. Hij is dankbaar voor deze kans.





