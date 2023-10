Politie legt privéfeest stil wegens geluidsoverlast

Naast KV Mechelen en Lierse kwamen er zaterdagavond nog een heel aantal Antwerpse ploegen aan de aftrap. Veel doelpunten waren het logische verdict. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen …Het zijn lastige tijden voor Oosthoven. Op zaterdag heeft het team de uitwedstrijd tegen Wezel Sport B verloren met 7-2. Dat betekent zes opeenvolgende nederlagen voor Oosthoven.

Actiegroep VALK (die ooit grote zaak won tegen Sunparks) bestaat 50 jaar: "Milieuverenigingen krijgen altijd gelijk, maar helaas vaak als het te laat is" VALK – vzw Actiegroep Leefmilieu Kempen - viert zaterdag zijn vijftigjarig bestaan. Zeg echter niet zomaar 'groene jongens' tegen deze 'Valkeniers'. Zonder te overdrijven lag VALK de voorbije halve …

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …In Olmen (Balen) kunnen hondenliefhebbers en andere wandelaars tijdens de herfstvakantie genieten van een wel heel speciale wandeltocht in Halloween-thema.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseNa de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …VC Herentals heeft een goede zaak gedaan in de wedstrijd tegen Wezel Sport B zondag. De match eindigde na een ruststand van 1-0 op 2-1.

Tine Reymer staat opnieuw op podium samen met man Peter Van den Begin en dochters: "Achteraf ben ik blij dat ik gecrasht ben"Werken kruispunt Bredabaan met Essensteenweg en Sint-Jobsesteenweg lopen maand vertraging op: tot eind november omrijden van Essen naar Brasschaat via WuustwezelRoger Kerremans, het technisch genie achter Zillion: "Mensen aanbidden nu de figuur die de club kapotgemaakt...

Veerle Baetens en Lize Spit: 'Het smelt' was een cadeau, maar ook een vergiftigd cadeauMeer dan zeven jaar zwoegde actrice en regisseur Veerle Baetens aan de verfilming van de bestseller Het smelt van Lize Spit. Een schokkende film over even achteloze als pesterige wandaden, noemde onze recensent het. Een film over wat te heftig is om over te kunnen praten, schreef hij ook.

Een trending handtas en een walvis die niet vies is van wijn: dit shopte team BillieWe zetten de klok een uur achteruit, de nacht wordt langer, de gezelligheid groter. Tijd om te cocoonen met je dochter, met vrienden een lekker wijntje te drinken of bij te slapen onder die warme dons.

Liegen in een column is een beetje zoals fotoshoppenIemand vroeg me waarom ik niet een boek ging schrijven over een hartverscheurende periode uit mijn leven, omdat die, naast hartverscheurend voor de betrokkenen, ook heel sappig materiaal is voor derden. Het boek zou in ieder ­geval heel goed verkopen. 'Of schrijf ­anders iets over je gekke familie en dito kerstfeesten.

'Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees'Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit

'Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie'Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo'n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven.

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak.