Politie betrapt dealer op heterdaad in Geel

De man was tijdens de middagpauze van de scholen marihuana aan het verkopen en werd op heterdaad betrapt. Het gaat om een jonge twintiger uit Mol. Na een huiszoeking en verhoor mocht hij beschikken. Het onderzoek loopt verder.Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: "Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel"

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …Huidig schepen van onder meer Mobiliteit, Jeugd en Onderwijs Marlon Pareijn trekt de CD&V-lijst in Geel voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. De 36-jarige familieman wordt naar voor …In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald.

Tongerlo won zondag de thuiswedstrijd tegen Zammel met 3-2. Eén speler van Tongerlo kreeg een rode kaart.De meegereisde supporters van ASV Geel waren er zaterdagavond aan voor de moeite. Een leuke pot voetbal kregen zij niet te zien in het Warandestadion van Diest.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armerIngetogen herdenking van Tim Wils die jaar geleden werd doodgestoken door ex-schoonvader: "Waarom loopt de dader nog altijd vrij rond?"

Sportieve vijftigers organiseren én lopen ultramarathon in Marokkaanse woestijn: "De uitzonderlijke uitdaging en de mooie, woeste natuur maken heel wat emoties los"Wat moet je doen voordat je je woning kan verhuren?Arbeider (23) uit Arendonk valt in betonsilo en komt om het leven

Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap”

Gouverneur Cathy Berx brengt werkbezoek aan LaakdalGouverneur Cathy Berx bracht, samen met de gedeputeerden, een werkbezoek aan Laakdal. De hoge gaste maakte ook een wandeling in Veerle-Heide.

KMI waarschuwt voor stevige wind donderdag: code geel afgekondigdStormdepressie Ciarán zorgt donderdag voor een stevige zuidelijke en later zuidwestelijke wind. Er wordt een windkracht van 6 à 7 Beaufort in het binnenland en van 9 tot 10 Beaufort aan zee verwacht, meldt het KMI.

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen.

Franse politie schiet vrouw neer die dreigende opmerkingen maakt op trein in ParijsDe politie heeft dinsdagochtend het vuur geopend op een vrouw die dreigende opmerkingen maakte en "Allah Akbar" riep in een trein van de RER C-lijn in Parijs. De vrouw raakte daarbij gewond. Dat heeft een politiebron gemeld.

