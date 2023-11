Politie arresteert 217 bommengooiers in anderhalf jaar tijd, aantal aanslagen fors gedaald

De politie heeft in anderhalf jaar tijd 217 bommengooiers gearresteerd. Het aantal aanslagen is fors gedaald. Politie en justitie zijn steeds succesvoller in het oplossen van aanslagen in het drugsmilieu. In de zomer van 2022 hebben de Antwerpse politie en de federale politie 217 arrestaties verricht.

GVA: Lichaam in Deurne na 31 jaar geïdentificeerd: “Rita was een mooi persoon die dol was op reizen”Het lichaam van een vrouw die in 1992 werd gevonden in Het Groot Schijn in Deurne kon dankzij Operatie Identify Me worden geïdentificeerd. Het gaat om een Britse vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Met oog op het vinden van een mogelijke dader doet het parket een nieuwe oproep.

KNACK: Donald Trump wil migratieplan uitvoeren in tweede termijnDonald Trump is van plan om zijn migratiebeleid uit te breiden en grootschalige uitzettingen uit te voeren als hij terugkeert in 2025. Het plan omvat onder andere het opsporen, opsluiten en uitzetten van sans-papiers, het aanpassen van de grondwet om de nationaliteit van degenen die op Amerikaanse bodem geboren worden te ontnemen, en het herleven van het moslimverbod. Het migratieplan heeft tot doel zowel legale als illegale migratie te beperken en zal naar verwachting juridisch worden betwist.

GVA: Kapster van Jean-Marie Pfaff zet villawijk De List in rep en roerDe anders zo rustige wijk De List in Schoten staat in rep en roer. Aanleiding is het voornemen van bewoonster Medine Iliksiz om haar garage om te vormen tot een klein kapsalon. “We zullen hooguit …N-VA Schoten draagt Christof Victor voor als nieuwe schepen van onder meer Cultuur, Erfgoed en Burgerzaken voor de resterende dertien maanden van de aflopende bestuursperiode. Hij legt volgende …In Café Breughel werd dinsdag het laatste pintje getapt. Het bekende café heeft haar vaste plek aan het marktplein al sinds de jaren ‘60. Maar nu gaan de deuren definitief toe, tot groot ongenoegen … IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Het PSV van de provincie Antwerpen en een diepterecord opgemeten in Katelijne In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de spelers van Alberta Schilde die titelconcurrent Sint-Job met 10-1 wandelen stuurde

GVA: ‘Eveline’ is niet te temmen: man die naaktfoto’s ontfutselde van BV’s opnieuw opgepaktDe man die via het internetprofiel “Eveline” naaktfoto’s wist te ontfutselen van BV’s als Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt, is opnieuw door de politie opgepakt. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het is al de tweede keer dat de Gentse G.R.

NİEUWSBLAD_BE: Israëlisch leger voert “gerichte” operatie uit in Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza: “Ze schieten en we horen explosHet Israëlische leger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten dat het een “gerichte operatie” uitvoert tegen de Palestijnse islamisten van Hamas in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Volgens de Palestijnen zijn minstens tientallen Israëlische soldaten het ziekenhuis binnengedrongen, hebben die er geschoten en waren explosies te horen.

GVA: Vrouw (44) in levensgevaar na ongeval met tram op het KielEen 44-jarige vrouw is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op het Kiel. Het slachtoffer werd bij het oversteken aangereden door een tram. Vermoedelijk had de vrouw door het regenweer de tram niet of te laat opgemerkt.

