Plus de 400 athlètes au Carolo Throwdown ce week-end à Nalinnes : «On veut se faire un

Des suspendus à Gosselies, continuité à Gilly, des retours à Courcelles et PAC Buzet, pas de risques à Ransart, Gerpinnes très déforcé : les sélections des équipes de la région de Charleroi en P1 Hainaut (+ PRONOSTICS)

P1 Hainaut | Pierre Salme est à pied d’oeuvre depuis mardi à Gosselies : «Un groupe dévoué et avec énormément de talent» Montignies B ne fera aucun cadeau à ses amis de Farciennes en P3D Hainaut : «Cela reste mon club de coeur» headtopics.com

De plus en plus de cellules commerciales vides dans les centres-villes wallonsCe taux était de 16,8% en 2022 et de 19,9% en 2019, 'ce qui prouve que le rebond commercial offert par le covid (...) est bel et bien terminé', écrit le

| Fleurus attire de plus en plus de jeunes joueurs et joueuses : «Le club seAvec quinze nouvelles arrivées chez les jeunes, le club fleurusien prépare l'avenir avec sérénité alors que ses différentes équipes ont connu des fortunes diverses en ce début de saison mais le vice-président garde le moral et le sourire.

Jonathan s'inquiète des offres d'emploi atypiques qu'il reçoit… sur WhatsApp: c'est une nouvelle arnaque 'plusJonathan nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous après avoir reçu des messages de prétendus recruteurs qui lui proposaient des emplois très attractifs sur WhatsApp et Telegram. Il s'agissait finalement de traquenards. Ces arnaques aux fausses offres d'emploi sont de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus sophistiquées.

Accès au logement, précarité énergétique, inhumation de son animal de compagnie dans le caveau familial… Le ministre wallon du logement Christophe Collignon fait le pointLes Belges ont de plus en plus de difficultés d'accéder à la propriété. En cause, les prêts hypothécaires...

Plus d'une dizaine d'anciens députés contre-attaquent devant le tribunal pour récupérer leur « surpension » :Ce jeudi, le tribunal de première instance de Bruxelles examinera la demande de 14 députés pensionnés du parlement bruxellois qui attaquent leur Caisse de retraite pour récupérer l'argent qui leur a été retenu depuis que l'affaire des surpensions a éclaté.

– guerre en Ukraine : Sang et larmes à Avdiivka, nouvelle Bakhmout que Poutine veut conquérir avant le début de la campagne électorale, à tout prixLa bataille sanglante d'Avdiivka se poursuit. Les combats sont de plus de plus violents et la percée des troupes du Kremlin...