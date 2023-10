Plus de 200.000 mineurs auraient été agressés sexuellement dans les églises en Espagne

Le rapport ne fournit pas de chiffre précis, mais contient un sondage effectué à la demande de cette commission auprès de plus de 8.000 personnes, selon lequel 0,6% de la population adulte espagnole (près de 39 millions de personnes) a affirmé avoir été agressé sexuellement, alors qu'ils étaient mineurs, par des religieux.

Le rapport se montre critique de l'attitude de l'Église catholique, déplorant que sa réaction aux cas de pédocriminalité en son sein ait été 'insuffisante'. Il montre que les cas concernaient principalement la période allant 'de 1970 à nos jours'. L'Église n'a pas voulu participer aux travaux de la commission.

