Plus de 20.000 blessés sont toujours coincés dans la bande de Gaza

Conflit israélo-palestinien - Gaza : des dizaines de blessés évacués vers l'Égypte pour y être soignésPlus d’articles dans ce direct

Conflit israélo-palestinien - Gaza : des dizaines de blessés évacués vers l'Égypte pour y être soignésPlus d’articles dans ce direct

Guerre Israël-Gaza : Chypre veut ouvrir un couloir maritime pour l’aide humanitaire avec GazaChypre a indiqué mardi intensifier ses efforts pour obtenir un soutien concret afin d'ouvrir un couloir maritime pour... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : coupure 'totale' d'internet et du téléphone à GazaL'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé mercredi une coupure 'totale' des lignes téléphoniques... Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Gaza : plus de 20.000 blessés encore à Gaza, le générateur d'un grand hôpital a cessé de fonctionnerPlus de 20.000 blessés se trouvent toujours dans la bande de Gaza, a affirmé Médecins Sans Frontières (MSF), malgré les... Lire la suite ⮕

Le plus grand camp de réfugiés de Gaza bombardé pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas: plus de 50 morts et desLe bombardement par l'armée israélienne du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, pour 'éliminer' un dirigeant du Hamas, a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, malgré les appels à épargner les civils. Lire la suite ⮕

Les premiers étrangers et bi-nationaux ont pu quitter la bande de GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Les premiers étrangers et binationaux ont pu quitter la bande de GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕