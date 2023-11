La grande majorité d'entre eux se sont précipités ces derniers jours à la frontière, le Pakistan ayant donné jusqu'au 1er novembre aux Afghans en situation irrégulière, dont il estime le nombre à 1,7 million, pour partir.

Plus de 165.000 Afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre

Plus de 165.000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre, après la fin d'un ultimatum fixé par le gouvernement leur permettant de partir volontairement avant de risquer d'être expulsés, a-t-on appris jeudi de sources officielles à la frontière.

Des milliers d'Afghans quittent le Pakistan par peur d'être expulsés de force

Plus de 10.000 migrants afghans vivant au Pakistan se sont précipités mardi à la frontière avec l'Afghanistan, selon...

Duizenden Afghanen vluchten in allerijl uit Pakistan vanwege dreigende uitzetting: "Ongekend hardhandig optreden"

Meer dan 10.000 Afghaanse migranten die in Pakistan wonen, zijn dinsdag in allerijl naar de grens met Afghanistan gevlucht. Dat hebben de Pakistaanse autoriteiten gemeld. Woensdag is immers de deadline die Islamabad voor hen heeft gesteld om het land te verlaten voordat ze dreigen uitgezet te worden.

Un pas de plus vers un nouveau quartier à quelques kilomètres de Leers-Nord

L'annonce a été faite il y a quelques jours. On parle ainsi d'une mixité de constructions, des logements sociaux et privés, des commerces et des activités.

La police demande de regarder attentivement cette image : « Toute personne ayant de plus amples informations »

Un jeune homme de 24 ans a été grièvement blessé lors des faits.