Plannen voor snelwegtunnel in Engeland bedreigen Stonehenge

In Engeland zijn er plannen voor de bouw van een nieuwe snelwegtunnel. Maar die tunnel zou het iconische monument Stonehenge in gevaar kunnen brengen, zeggen campagnevoerders. En dan zou het misschien wel de status van Unesco werelderfgoed kunnen verliezen.De Britse overheid is van plan om enkele kilometers van de A303 te overkappen. Daarvoor zou een tunnel moeten gebouwd worden. En die tunnel zou recht door de site gaan, waar het iconische Stonehenge ligt.

De organisatie Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS) probeert daar nu een stokje voor te steken. Volgens hen zou het plan de site deels “vernielen” en zou de schade “permanent en onomkeerbaar” zijn. De campagnevoerders zijn daarom naar de Hoge Gerechtshof getrokken in de hoop de plannen tegen te werken. Het bouwen van de tunnel zou volgens de organisatie betekenen dat Stonehenge van de lijst met werelderfgoed zou kunnen gehaald worden “en dat is een rechtstreeks resultaat van een beslissing van de overheid”, klinkt het.Volgens het Departement van Transport klopt dat nie





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Twee tieners planden terroristische aanslag op kerstmarkt van Leverkusen, twintiger had plannen voor HannoverIn Duitsland zijn deze week twee tieners gearresteerd die volgens het Openbaar Ministerie plannen hadden om een terroristische aanslag te plegen op de kerstmarkt van Leverkusen. Er zou sprake zijn van ‘islamitische motieven’. Ook in Hannover werd een twintiger gearresteerd die plannen had voor een aanslag op de kerstmarkt van Hannover.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

‘Preppers’ met arsenaal van honderden wapens staan terecht voor plannen terreuraanslag: ‘Uit de hand gelopen hVijf ‘preppers’ staan woensdag in Antwerpen terecht omdat ze een terreuraanslag gepland zouden hebben. Hun vermoedelijke leider Yannick V. is er niet meer bij. De politie schoot hem in september vorig jaar dood.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Vrouw pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding in Grobbendonk maar laat wagen achterDe lokale politie Neteland heeft donderdagochtend even gezocht naar de bestuurster van een auto die in Grobbendonk een verkeersongeval veroorzaakte en daarna vluchtmisdrijf heeft gepleegd.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Stamgasten ‘t Hemelrijk begrijpen ontslag Conner Rousseau: “Een pijnlijke, maar nodige beslissing”Het ontslag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau was vrijdagavond hét gespreksonderwerp aan de toog van café ‘t Hemelrijk in Sint-Niklaas, de plek waar Rousseau begin september zijn racistische uitspraken deed. “Na zulke extreme uitspraken kon hij eigenlijk niet anders dan een stap opzij te zetten”, klinkt het bij de cafégangers.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Tien houten garageboxen volledig uitgebrand in Antwerpen: “Niemand raakte gewond, maar kwaad opzet is niet uitIn de Gravenlaan in Ekeren zijn maandag tien garageboxen uitgebrand. Het vuur ging gepaard met veel rook, waardoor de rookpluim al van ver zichtbaar was. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. “Kwaad opzet wordt niet uitgesloten”, zegt de Antwerpse politie.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Scandinavië siert de top van meest vrouwvriendelijke landen ter wereld, maar hoe staat België ervoor?Het Georgetown university instituut voor vrouwen, vrede en veiligheid (GIWPS) en het privé-onderzoeksinstituut voor vredes- en conflictstudies (PRIO) in Oslo, Noorwegen bekeken hoe veilig het leven is voor vrouwen in 177 landen. De winnaar? Denemarken. En ook onze buurlanden Nederland en Luxemburg scoren goed over de hele lijn.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »