Places en crèches à Mons-Borinage : plusieurs communes sont dans le rouge mais des projets sont sur les rails

La future crèche de Colfontaine pourra accueillir plus d’enfants que prévu: sur site, à Pâturages, la démolition du chancre vient de débuter Une nouvelle crèche et 3 autres gros projets pour Cuesmes : « On veut réinvestir dans les territoires densément peuplés », annonce Nicolas Martin

Disparition de Lina, 15 ans : « Il se dit que le petit ami de Lina aurait demandé une pelle et une bâche peu avant la disparition de la jeune fille » Une première en 70 ans : la « comète du Diable », dotée de « cornes » et d’un volcan de glace, prend la direction de la Terre, elle est trois fois plus grande que l’Everest ! headtopics.com

Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»« Il y avait du sang partout ! » : une violente bagarre, opposant plus de 10 jeunes, éclate devant chez elle à...

Le personnel du refuge l’Étoile de Bonté à Quaregnon victime de menaces de mort : « S’ils les mettent à exécution, on n’a aucune protection… »

Ligue - N2A : Futsal (Ligue N2A): l’AG Junior La Louvière reprend la première place, Blampain renoueMalgré ce que le score pourrait laisser penser, la victoire n’a pas été si aisée pour les protégés de Damien Cabo qui font la bonne opération au classement puisqu’ils occupent la tête à égalité de points avec Louvain, qui a, lui, un match de plus. Lire la suite ⮕

– Ligue – N3B : Futsal (Ligue N3B) | HSP City émerge dans le derby face à Piéton: «Une victoireOn a assisté à une partie disputée entre deux équipes en forme ce vendredi soir aux Deux-Haine. Et même si les locaux l’ont emporté, les Piétonais étaient malgré tout satisfaits de la réplique apportée. Lire la suite ⮕

Ligue - N3B : Futsal (Ligue N3B) | Portista Morlanwelz toujours invaincu: «On se contentera du pointLes Normaliens sont rentrés de leur déplacement en terres carolos avec un bon point et restent donc invaincus avant d’aborder la coupe et ensuite recevoir le leader Manage avec un moral au beau fixe. Lire la suite ⮕

Football : P1| Un seul des frères D’Errico sur la pelouse, mais plusieurs enjeux lors du match entre Hornu etLes frangins ne s’affronteront pas, mais Léo tentera de rivaliser avec un ténor emmené par plusieurs joueurs de Mons-Borinage. Lire la suite ⮕

Une violente bagarre éclate entre une quinzaine de personnes dans le centre-ville de Mons !Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, rue Antoine Clesse. Les forces de l’ordre ont dû intervenir en nombre. Lire la suite ⮕

Noces de platine à Mons : Henri a fait un croche-pied à MarcelleHenri Ducoron et Marcelle Rousseau se sont mariés à Jemappes le 8 août 1953. Ils ont fêté leurs 70 ans de mariage ! Lire la suite ⮕