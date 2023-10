Place d'honneur pour Grégoire Munster en WRC1: 'Une bonne course avec quelques erreurs'

Munster était satisfait de sa performance globale au cours du week-end. 'Je pense que nous avons fait une bonne course avec quelques erreurs ici et là. Mais cela fait partie du jeu, je suppose', a-t-il déclaré après coup. 'C'était une bonne expérience avec des conditions variées', a-t-il ensuite analysé. 'Nous avons connu la pluie et des conditions glissantes et dangereuses.

En fait, il s'agissait d'une longue et excellente séance d'essais dans des conditions de course. De temps en temps, nous nous sommes fait remarquer positivement en réalisant de bons temps. C'était la cerise sur le gâteau'. Dans trois semaines, Munster roulera la dernière manche au Japon en WRC2. 'J'emmènerai avec moi l'expérience des dernières courses.

