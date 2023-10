Pieterjan Monteyne (Jong KV) kan dit weekend periodetitel pakken: “Kwestie van tijd vooraleer sommige jongens

“Dit is gewoon een wedstrijd zoals we er al negen gespeeld hebben dit seizoen.

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

DPG Media gaat in beroep tegen publicatieverbod Rousseau: “Dit is een principiële kwestie”De rechter in Dendermonde wijst het derdenverzet van DPG af tegen het publicatieverbod dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau via eenzijdig verzoekschrift bekwam. DPG Media gaat daartegen in beroep. Lire la suite ⮕

Gemeente steekt 280 nieuwe bomen in de grond: “Voor elk gekapt exemplaar komt een nieuwe in de plaats”De gemeente Moerbeke start in november met de aanplant van een reeks nieuwe bomen. In een eerste fase gaan al 280 jong boompjes in de grond. Lire la suite ⮕

Zesdeklassers laten zich niet afschrikken door natte Louis Wouters-pisteMet wat vertraging liepen ook de jongens van het zesde leerjaar alsnog hun scholencross 2023. Lire la suite ⮕

Schutter doodt zeker 22 mensen in Lewiston, VS - Huis van Afgevaardigden VS keurt steun aan Israël goedMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕