Philipsen change son programme pour le GP de l'Escaut

Philipsen, 26 ans, ne devait initialement pas défendre son titre mercredi, mais il a changé son programme en dernière minute. Le vainqueur de Milan-Sanremo a fait l'impasse sur le Tour des Flandres pour utiliser le GP de l'Escaut comme dernière préparation pour Paris-Roubaix dimanche. Le Flandrien, aussi vainqueur de la Classic Bruges-La Panne cette année, visera une troisième victoire en quatre ans à Schoten.

Il devra notamment faire avec la concurrence de Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ou encore Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) côté belge. L'Italien Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels), deuxième du 'Ronde' et vainqueur de la Bredene-Coxyde Classic, devrait aussi se mêler à la lutte pour la victoire tout comme l'Australien Sam Welsford (Bora-hansgrohe), deuxième en 2023. Les Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Cees Bol (Astana) et Arvid de Kleijn (Tudor) font partie des outsiders à l'instar de Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex

