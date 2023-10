Philippe Albert : « Le Standard aurait ramené un point si Kanga avait marqué son 2e penalty »

1 Malgré le but rapide d’OHL, Anderlecht n’a pas laissé le doute s’installer dans ses rangs« Devant son public, Anderlecht a confirmé la bonne forme offensive de ses dernières semaines, comme contre Malines ou en première mi-temps la semaine passée au Standard.

Quand tu connais les soucis d’efficacité offensive, tu sais que les chances de perdre sont plus grandes. Ces 3 points, qui auraient placé les Zèbres à égalité avec le Standard, risquent de peser lourd au moment du bilan. Entre-temps, cela remue derrière et il est heureux pour les Carolos que le RWDM gaspille autant en fin de rencontre. Décidément, franchir un palier reste toujours aussi compliqué.

D1A : les Gantois assomment le Standard en sept minutes (3-1) et montent sur le podiumLa Gantoise a dominé le Standard de Liège dimanche (3-1) lors de la 10e journée de Jupiler Pro League. À la Ghelamco Arena, un temps fort de sept minutes a suffi aux hommes de Hein Vanhaezebrouck pour inscrire trois buts. Le Standard a raté deux pénaltys. Lire la suite ⮕

Le Braxgata et le Racing se replacent derrière le Léopold, toujours invaincuVainqueur 7-2 de son derby bruxellois face au White Star, le Léopold a encore accentué son avance en tête du championnat de division d'Honneur, dimanche au terme de la 9e journée de l'ION Hockey League. Lire la suite ⮕

Quand le Standard créait sa propre marqueLa marque Planète rouge a habillé fans et joueurs le temps d’une saison. Un défi commercial à double tranchant, qui a été reproduit par la suite par le Beerschot et l’USG. Lire la suite ⮕

D1A: l’heure du changement pour le Standard et l’Union?Rouches et Unionistes poursuivent un objectif commun, à savoir modifier une dynamique bien spécifique face à leur adversaire du jour. Une quête de succès dans le but de surfer sur la bonne dynamique actuelle… Lire la suite ⮕

Standard : aucune surprise dans le onze de départ liégeois (direct audio et commenté 18h30)Après avoir renversé Anderlecht dans le Clasico le week-end dernier, le Standard retrouve un nouveau gros morceau avec un... Lire la suite ⮕