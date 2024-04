Peuter vermist in Servië mogelijk gespot in Oostenrijk

In Oost-Europa wordt er met man en macht gezocht naar Danka Ilić, een peuter van bijna 2 jaar. Zij verdween vorige week uit de Servische stad Bor, maar werd ondertussen mogelijk al gespot in Oostenrijk.Danka verdween op dinsdag 26 maart uit de tuin van haar ouderlijke woning in Bansko Pole, in de buurt van de oostelijke stad Bor in Servië. Onmiddellijk na haar verdwijning werd een grote zoekactie opgezet, waarbij politie, brandweer en vrijwilligers het gebied uitkamden. Zonder resultaat.

Er werd een opsporingsbericht verspreid, waarin staat dat het meisje bruin haar en bruine ogen heeft en ongeveer 85 centimeter groot is. Ze had op het moment van haar verdwijning een paarse broek, een olijfkleurig jasje en zwarte sneakers aan.Interpol heeft ondertussen een opsporingsbericht verspreid. — © Interpol Enkele dagen later kreeg de politie een interessante tip binnen. Een Serviër die in het Oostenrijkse Wenen woont, had het meisje mogelijk gezie

