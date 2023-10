Petra verloor haar dochtertje en werd palliatief verpleegkundige: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaak

“Net als Linda heb ik mijn verlies kunnen ombuigen in iets positiefs.” Intussen werkt ze al zeven jaar als palliatief verpleegkundige.

Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht idee”‘Friends’-acteur Matthew Perry (54) overleden: assistent trof hem dood aan in jacuzzi

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

Petra verloor haar dochtertje en werd palliatief verpleegkundige: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakZe stond tussen de rest van het publiek in het Sportpaleis toen zangeres Linda Mertens vrijdagavond, zeven jaar na het verlies van haar dochter, haar comeback maakte met Milk Inc. “Ik voelde me heel erg met haar verbonden”, vertelt Petra Heremans. Ook zij verloor haar dochtertje. Zestien jaar geleden is dat nu. Lire la suite ⮕

Oekraïners bij Madonna in het Sportpaleis: ‘We laten de Russen onze jeugd niet afpakken’Leven, het mag meer zijn dan overleven. Olja, Aliona en Vladislav, drie vrienden uit Kiev, wilden Madonna zien, dus kwamen ze vorig weekend naar Antwerpen. ‘Als andere mensen zoiets mogen beleven, dan wij ook.’ Lire la suite ⮕

“Een eerbetoon aan mijn mooie dochter”: Linda Mertens laat de muziek en het publiek haar gebroken hart weer heMilk Inc.-zangeres Linda Mertens is terug van weggeweest en het Sportpaleis zal het geweten hebben. Het verlies van haar dochter Lio voelde alsof ze tegen een muur gecrasht was, vertelt ze in Nina. “Perte totale.” Op het podium van het Sportpaleis vond ze de energie om weer gas te geven. Lire la suite ⮕

Deproost maakt twee goals voor Zwaneven in wedstrijd tegen Linda OlenZwaneven won zondag de thuiswedstrijd tegen Linda Olen met 3-1. Lire la suite ⮕

Linda Mertens maakt comeback bij Milk Inc.: ‘Eerbetoon aan mijn dochter’Linda Mertens (45) vergezelde vrijdagavond haar Milk Inc.-collega Regi in het Sportpaleis. Ze trad niet meer op met Milk Inc. sinds ze haar dochtertje Lio verloor in 2017. Met Whisper gaf ze het startschot van haar comeback. ‘Een eerbetoon aan de nagedachtenis van mijn prachtige dochter. Lire la suite ⮕