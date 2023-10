Perturbations sur le réseau De Lijn dans plusieurs provinces de Flandre

La périphérie bruxelloise est concernée par ces perturbations et des trajets pourraient être annulés sur la ligne Bruxelles-Alost-Ninove, dans le Pajottenland ainsi qu'aux alentours de Vilvorde et Londerzeel. La ville universitaire de Louvain est également touchée. Toute la province d'Anvers, y compris la métropole anversoise, est également concernée.

En Limbourg, environ un bus sur trois ne circule pas en raison d'une grève chez un sous-traitant de De Lijn. Le personnel de plusieurs dépôts de De Lijn a spontanément arrêté le travail jeudi après l'annonce d'une importante réorganisation des sites du transporteur flamand.

