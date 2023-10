Perturbations sur le réseau De Lijn à Anvers, en Flandre occidentale et dans le Limbourg

Toute la province d'Anvers est concernée par ces perturbations ainsi que le Limbourg. La Flandre occidentale pourrait également être touchée ainsi que la région du Westhoek, prévient De Lijn. Le personnel de plusieurs dépôts de De Lijn a spontanément arrêté le travail jeudi après l'annonce d'une importante réorganisation des sites du transporteur flamand.

Quatre dépôts seront rénovés et treize nouveaux dépôts/centres de maintenance seront construits, mais d'autres - englobant 280 emplois (équivalents temps plein) - seront fermés et intégrés à des sites voisins. De Lijn publiera des mises à jour régulières de la situation sur son site web ainsi que sur les réseaux sociaux.

