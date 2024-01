Personeel in Belgische gevangenissen legt werk neer vanwege overbevolking

Het personeel in de Belgische gevangenissen legde donderdagavond voor 24 uur het werk neer in een gemeenschappelijk vakbondsfront. De bonden verwijzen naar de sterke stijging van gedetineerden, maar ook een stijgend aantal agressiegevallen. “De kaap van 12.000 gedetineerden is bijna bereikt. Dit is niet alleen onwerkbaar, maar ook onleefbaar”, stelt vakbond ACOD. 80 tot 85 procent van het gevangenispersoneel zou tot vrijdagavond om 22 uur het werk neerleggen.

De totale bevolking van de Belgische gevangenissen komt in de buurt van 12.000 personen, of zowat 1.400 meer dan de capaciteit toelaat. “Deze situatie is niet alleen onwerkbaar, maar ook onhoudbaar”, zegt Robby De Kaey van ACOD-Gevangenissen. “We zitten sinds 2021 met een 280 bijgeplaatste bedden en desondanks daarbovenop met een tweehonderdtal grond slapers. De cellen zitten overvol, wat niet alleen voor meer spanningen onder de gedetineerden zorgt, maar ook voor meer agressie tegenover het personee





