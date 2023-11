Perquisitions chez Marie Arena : 280.000 euros en liquide retrouvés chez le fils de l'eurodéputée

Le 19 juillet dernier, les enquêteurs de l’Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC) mènent six perquisitions chez Marie Arena et dans l’entourage de celle-ci. L’appartement bruxellois d’Ugo Lemaire, le fils de l’eurodéputée socialiste, fait partie des lieux perquisitionnés. Les policiers découvrent sur place une somme de plus 280.000 euros en liquide, rapporte à l’époque le quotidien 'Le Soir'. Les devoirs d’enquête sont réalisés par les policiers chargés du 'Qatargate'.

L’affaire concerne des tentatives de corruption du Qatar, du Maroc et de la Mauritanie au sein du Parlement européen. Le nom de Marie Arena apparaît dans le dossier en raison, notamment, de ses liens étroits avec le principal inculpé Antonio Panzeri. L’argent retrouvé dans l’appartement d’Ugo Lemaire, jouxtant le domicile de l’eurodéputée, est-il le fruit d’un schéma de corruption ? Quatre mois après la découverte, les recherches n’ont montré aucun lien avec le 'Qatargate





