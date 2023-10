Pensioen aanvragen in vijf stappen

Twee 48 urenstakingen bij spoor in november en december - Belgische die stenen probeerde mee te nemen uit Turkije mag weer naar huisGisteren om 14:34Vandaag om 03:0013, 18 of meer dan 20 miljard? Ook in België stromen miljarden subsidies naar fossiele brandstoffenHet centrum van San Francisco wordt hard getroffen door de ontslagrondes en het thuiswerkbeleid …Jobhoppen voor meer loon werkt...

Xavier Taveirne stopt als nieuwsanker en volgt Sven Pichal op als consumentenman op Radio2Xavier Taveirne stopt eind dit jaar als VRT NWS Journaal-anker en gaat zich toeleggen op de consumentenzaken. Vanaf januari 2024 zal hij een nieuwe consumentenprogramma presenteren op Radio2, dat ‘De Inspecteur’ opvolgt. Lire la suite ⮕

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel”Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval. Lire la suite ⮕

Kleine Belgen in de grote muziekwereld: ‘Belpop’ blijft een helder conceptMet portretten van Soulsister en Ozark Henry laat Belpop zien dat je als muzikant groot kan zijn in eigen land, maar dat er meer nodig is om de wereld te veroveren. Lire la suite ⮕

Wintertijd begint dit weekend: moet u wel blij zijn met dat extra uur slaap?In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over van zomer- naar wintertijd. Om drie uur 's ochtends draaien we de klok één uur terug en wordt Lire la suite ⮕

Na geruchten over staatsgreep en overlijden Poetin: Kremlin ontkent dat president dood isHet Kremlin ontkent dat de Russische president Vladimir Poetin is overleden in zijn privéresidentie – zeg maar paleis – aan het Valdai-meer. “Pure leugens”, zegt woordvoerder Dmitri Peskov. Lire la suite ⮕

‘Elke ochtend ben ik gelukkig dat we nog leven’Niet alleen in het noorden van de Gazastrook, ook in de zuidelijke stad Khan Younis, waar honderdduizenden ontheemden verblijven, voert Israël frequente luchtaanvallen uit, getuigt Fadi Abu Shammala (39). ‘In heel Gaza is er geen veilige plek.’ Lire la suite ⮕