Pays-Bas: la KLM supprime tous ses vols en raison du passage de la tempête Ciaran

La compagnie aérienne néerlandaise KLM va supprimer tous ses vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol à partir de la mi-journée en raison du passage de la tempête Ciarán."Un vent de force 9 combiné à des rafales de 95 à 110 km/h peut entraîner des situations dangereuses", précise-t-on.

Les passagers concernés seront réaffectés sur d'autres vols ou seront remboursés, a indiqué jeudi la KLM. La mesure s'appliquera jusqu'en fin de journée.

La tempête Ciaran traverse la Belgique: de nombreuses interventions à travers le paysLa tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour la côte et jaune pour le reste du pays, jusqu'à 23h ce soir. On prévoit des rafales comprises entre 70km/h sur l'est du pays et 110km/h sur l'ouest. Le pic de la tempête Ciaran est attendu entre midi et 14h. Lire la suite ⮕

Denise Betsema fait l'impasse sur Pont-Château pour les Pays-BasDenise Betsema a renoncé à disputer les championnats d'Europe de cyclocross ce week-end à Pont-Château en France, a annoncé la fédération néerlandaise de cyclisme. Lire la suite ⮕

La tempête Ciaran traverse la Belgique: le Hainaut passe en alerte orangeLa tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour la côte et le Hainaut, le reste du pays est en jaune, jusqu'à 23h ce soir. On prévoit des rafales comprises entre 70km/h sur l'est du pays et 110km/h sur l'ouest. Le pic de la tempête Ciaran est attendu entre midi et 14h. Lire la suite ⮕

La Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France s’apprêtent à affronter la tempête Ciaran: la SNCFUne partie du nord-ouest de l’Europe – passant par le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France – s’apprêtait dans la nuit de mercredi à jeudi à affronter la pluie et les vents violents de la tempête Ciaran. Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán en Belgique : de nombreuses perturbations dans les trains sont annoncéesPratiquement aucun train P ne circulera jeudi aux heures de pointe tandis que certaines liaisons IC seront supprimées à... Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán : la prudence est de mise en Belgique dès 2 heures du matinCe mercredi, la tempête Ciarán se creuse sur l’Atlantique. Le cœur de la dépression se situe sur la Manche puis se... Lire la suite ⮕